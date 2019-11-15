В Киеве накрыли шайку «коллекторов», которые жестоко выбивали несуществующие долги

В Киеве задержали банду вымогателей, в которую входили в том числе и бывшие сотрудники правоохранительных органов. Как выяснили журналисты «Фразы», угрожая насилием, повреждением имущества и незаконным лишением свободы, они требовали вернуть деньги, которые якобы были взяты в долг.

Как сообщает «Апостроф» со ссылкой на председателя Национальной полиции Украины Игоря Клименко, группа лиц разработала преступную схему, по которой разыскивались граждане и под видом деятельности коллекторской фирмы у них требовали отдать суммы от $5000 до $250000.

Во время передачи одним из потерпевших $10000 были задержаны четверо злоумышленников. Всего же в состав преступной группировки входило восемь человек, два из них — это бывшие работники правоохранительных органов. «Сейчас четыре человека задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, еще четверо — объявлен в розыск», — рассказал глава Нацполиции.

Всем задержанным и подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статьям о похищении людей, вымогательстве и создании преступной организации.

Как сообщала «Фраза», в мае 2018 года в Одессе задержали банду правоохранителей-вымогателей, которые «кошмарили» местных бизнесменов.

2 ноября 2019 года сотрудники управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины разоблачили в Одессе своего сотрудника, который занимался вымогательством денег.