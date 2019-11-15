На Францию обрушился аномальный снежный шторм

Уже несколько дней во Франции валит снег. Как выяснили журналисты «Фразы», погодная аномалия обесточила более трехсот тысяч домов по стране.

По данным местных властей, без электричества сидят люди в департаментах Дром, Ардеш, Изер и Рон.

Уже объявлен оранжевый уровень угрозы.

Несколько человек погибли в результате падения деревьев под тяжестью снега.

Снегопад занес автомобильные дороги и железнодорожные колеи. Движение транспорта затруднено.

Синоптики же не прогнозируют ничего хорошего: снег продолжит идти.

Как писала «Фраза», Австралию завалило снегом. Кенгуру и вомбаты в шоке.

Ранее в США внезапно прошел осенний снегопад.