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«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже

«Слуга народа» обвинила власть в репрессиях за инакомыслие. В ответ ей рассказали о «стремном» муже

Народный депутат Украины, член фракции «Слуги народа» Анна Скороход утверждает, что ее муж подвергся репрессиям со стороны власти за то, что она позволяет себе выступать против линии партии и голосовать по своему усмотрению. Как выяснили журналисты «Фразы», в ответ глава фракции Давид Арахамия обвинил ее в коррупционных связях.

«По поручению одного из заместителей Администрации президента, одного из замов Генерального прокурора Касько... моего мужа задержали незаконно. Основанием стали мои голосования в зале», — заявила Скороход с трибуны Верховной Рады на заседании в четверг, 14 ноября.

По ее словам, во время голосования в Верховной Раде она «отстаивала государственную собственность и была против открытия рынка земли», а основанием для задержания мужа стал «запрос Российской Федерации 2017 года».

«До этого никаких не было вопросов, а тут после красной кнопки идет задержание моего мужа», — подчеркнула Скороход, добавив, что «когда мы шли с командой и отстаивали президента на выборах, никто не думал, что потом нас будут ломать через колено и действовать теми методами, которые сейчас действуют».

Видео с выступлением депутата опубликовал на своей странице в Facebook журналист Юрий Доброносов.

Комментируя слова Скороход, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что партия не имеет никакого отношения к задержанию ее мужа, а сама Анна якобы предлагала взятки своим коллегам за «решение» тех или иных вопросов.

Как сообщает «Украинская правда», он также заявил, что будет «лично выносить решение об исключении ее из фракции, потому что нет никакого смысла находиться во фракции и не поддерживать ни одного решения».

Также он заявил, что гражданский муж Скороход Алексей Алякин, «человек, который стремно выглядит», давил и запугивал депутатов в парламентском комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг. По данным Арахамии, ему лично жаловались два депутата, и он об этом сообщил в правоохранительные органы. Фамилии этих нардепов он назвать отказался.

Кроме того, Арахамия утверждает, что Скороход в Раде лоббирует интересы «конкретных олигархических групп» и якобы предлагала некоторым депутатам материальное вознаграждение.

Между тем, как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката Алексея Алякина, который является гражданским мужем Анны Скороход, его сегодня, 14 ноября, задержали сотрудники Национальной полиции по поручению Генеральной прокуратуры в связи с розыском в РФ, где он фигурирует в одном из уголовных дел.

По его словам, Алякина уже задерживали в Киеве по запросу РФ, шла процедура экстрадиционной поверки. При этом адвокат отметил, что законодательно не предусмотрено повторное задержание и экстрадиционный арест. «В ближайшее время, завтра-послезавтра, состоится заседание суда по экстрадиционному аресту», — рассказал Тарасюк.

Кроме этого, адвокат сообщил, что в настоящее время его клиент де-юре является лицом без гражданства, поскольку был лишен украинского гражданства, а от российского отказался.

Как сообщала «Фраза», 31 октября 2019 года Анна Скороход расплакалась на заседании Верховной Рады после того, как парламентарии отказались рассматривать ее поправки в закон о Газово-транспортной системе.

Тэги: Верховная Рада Украины, коррупция, политика, репрессии, муж, новости Украины, Слуга народа, Давид Арахамия

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