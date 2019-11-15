Цензура по-американски: из «Симпсонов» вырезали культовый эпизод с Майклом Джексоном

Цензура в США добралась и до мультфильма «Симпсоны». Как выяснили журналисты «Фразы», из сериала вырезали сцену с покойным певцом Майклом Джексоном.

Артист озвучил персонажа в первой серии третьего сезона, который вышел в 1991 году. Данный эпизод назывался Stark Raving Dad («Совершенно безумный папа»).

Сцену с его голосом решили убрать из библиотеки потокового сервиса Disney+.

По сценарию, персонаж, которого озвучил Майкл Джексон, Леон Камповски, встречает Гомера в психушке и рассказывает ему, что хочет стать «королем поп-музыки».

Как пишут западные СМИ, представители компании Walt Disney заявили, что это «является единственным правильным решением».

Подобная цензура связана с недавним выходом фильма «Покидая Неверленд», где рассказывается о педофилии Майкла Джексона.

Как писала «Фраза», в «Симпсонах» нашли предсказание финала ЧМ-2018.

Ранее в США скончался продюсер «Симпсонов».