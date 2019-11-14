В Киевской области зарвавшийся чиновник таранил журналистов машиной

В селе Дударков Киевской области произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут местный зарвавшийся чиновник сельской рады напал на наших коллег по цеху.

Как передает полиция, чинуша не захотел отвечать на вопросы журналистов, сел в машину и попытался таранить людей.

Одного из журналистов он провез на капоте авто.

Правоохранители сработали быстро: уже открыто уголовное производство по ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК Украины. Ее санкция предусматривает штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.

Как писала «Фраза», сотрудник киевского ночного клуба до смерти избил посетителя.

Ранее полицейский в Харькове избил и ограбил прохожего.