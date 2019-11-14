Каскадер из Одессы выполнил необычный трюк с автомобилями

В Одессе местный каскадер выполнил опасный трюк на автомобилях. Как выяснили журналисты «Фразы», видео сложного «маневра» Евгения Калинина уже появилось в сети.

На кадрах видно, как каскадер выполз из машины во время движения на скорости около семидесяти километров в час, после чего перелез в другой автомобиль.

При этом он исполнил необычный кульбит.

Примечательно, что все это происходило без страховки.

Видео трюка:

Как писала «Фраза», известный фокусник погиб во время опасного трюка.

Ранее американский воришка за считанные секунды провернул «трюк» с «Горящим жирафом» Дали.