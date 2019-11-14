Кличко показал лидеру группы Scorpions свой «стеклянный» мост

В Киев с концертом приехала легендарная группа Scorpions. Как выяснили журналисты «Фразы», ее лидер Клаус Майне прогулялся по украинской столице.
Вместе с ним по Киеву прошелся мэр города Виталий Кличко.
Столичный градоначальник показал 71-летнему немецкому артисту свой «стеклянный» мост.
Также они посетили Михайловскую площадь и парк Владимирская горка.
Музыкант пообщался и с простыми киевлянами.
Как писала «Фраза», известная британская певица сняла клип в самом суровом районе Киева.
Ранее известный американский актер спел под гитару на стеклянном мосту в Киеве.