Под Киевом из-за уснувшего водителя фура эпично улетела прямо в лес

Поздно вечером среды, 13 ноября, на выезде из Киева произошло резонансное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», возле поселка Чайки фура DAF вылетела в лес.

Как передает «Информатор», машина вылетела с трасы и на полном ходу врезалась в растущую сосну.

Известно, что автомобиль перевозил ДСП из Запорожья и ехал как раз в Чайки.

Сам водитель не пострадал. Он признался, что уснул за рулем.

Видео с места ДТП:

Как писала «Фраза», под Киевом «взбесившаяся» фура спровоцировала масштабное ДТП.

Ранее появилось видео, как в Киеве фура прямо на пешеходном переходе раздавила женщину.