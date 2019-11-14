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Ночью в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов

Ночью в Киеве сожгли сеть фермерских магазинов

В ночь на четверг, 14 ноября, в Киеве жгли магазины. Как выяснили журналисты «Фразы», на Петропавловской Борщаговке на улице Амвросия Бучмы была совершена целая серия поджогов.

Как передает «Информатор», тут сгорел BoxPark.

Нападавших было три человека.

Сообщается, что целью неизвестных стала сеть магазинов «Молоко от фермера»: тут сожгли три точки торговли. Отмечается, что магазины поливали керосином.

Пламя быстро перебросилось на другие ларьки – всего сгорело около десяти магазинов других владельцев.

Примечательно, что магазин фермерской сети также сожгли в другой локации Киева – на улице Елены Телиги.

Как писала «Фраза», под Киевом пенсионер сгорел на собственной даче.

Ранее в Киеве сожгли сразу несколько машин.

Тэги: Киев, общество, ЧП, новости Украины

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