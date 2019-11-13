Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео

В Сети появилось видео обрушения потолка в центральной части здании Главного управления Национальной полиции Одесской области. Как выяснили журналисты «Фразы», происшествие зафиксировала камера наблюдения, установленная на главной лестнице между вторым и третьим этажами.

На кадрах, опубликованных на канале «Думской» в YouTube, видно, как по лестнице подымаются два сотрудника, когда на них обвалился потолок.

Как сообщала «Фраза», 11 ноября 2019 года в здании Главного управления областной полиции в Одессе обрушился потолок над центральной лестницей. Пострадали двое сотрудников уголовного розыска. Один из них получил сотрясение мозга и закрытый перелом обеих ног.