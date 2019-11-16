Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон попал под шквал критики своих граждан. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло все из-за его неумения заваривать чай.

Обсуждение в сети вызвало недавнее интервью политика, во время которого он расхаживает по офису и заваривает себе чай.

Многие британцы отметили, что делает он это неправильно, так как наливает молоко в чашку, не достав оттуда предварительно чайный пакетик.

Подобное нарушение чайного ритуала наверняка скажется на его электоральной поддержке среди народа.

Как писала «Фраза», премьер Британии вновь повел себя как первосортное быдло.

Ранее он поведал, как едва не съел свой галстук.