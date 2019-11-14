Сын Мика Джаггера… спел глупую песню на русском языке

Сын солиста группы The Rolling Stones Мика Джаггера Лукас Джаггер запел на русском языке. Как выяснили журналисты «Фразы», 20-летний парень «перепел» популярную российскую песню последних лет «Розовое вино», которую исполняют Элджей и Feduk.

Песня появилась в эфирах два года назад.

При этом Лукас Джаггер отметил, что «русская музыка потрясающая».

Отметим, что в социальных сетях восприняли такой музыкальный вкус парня весьма неоднозначно.

Как писала «Фраза», в США найдены ранее неизвестные снимки легендарной группы The Rolling Stones.

Также сообщалось о том, как группа вернулась в Гайд-Парк.