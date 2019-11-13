Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле

В минувший вторник, 12 ноября, в Израиле произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в Ган-Явне ракета упала на оживленное автомобильное шоссе и взорвалась.

Данная дорога шла возле Ашдода.

Ракета были выпущена с территории Сектора Газа.

Лишь чудом обошлось без жертв.

Ранее Израиль и палестинцы обменялись сериями массированных ракетных ударов.

Как писала «Фраза», бывший израильский посол заявил, что украинский язык – выдумка.

Ранее Израиль закрыл дипломатические учреждения по всему миру, включая «ситуационный штаб» в Умани.