В минувший вторник, 12 ноября, в Израиле произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», в Ган-Явне ракета упала на оживленное автомобильное шоссе и взорвалась.
Данная дорога шла возле Ашдода.
Ракета были выпущена с территории Сектора Газа.
Лишь чудом обошлось без жертв.
Ранее Израиль и палестинцы обменялись сериями массированных ракетных ударов.
Как писала «Фраза», бывший израильский посол заявил, что украинский язык – выдумка.
Ранее Израиль закрыл дипломатические учреждения по всему миру, включая «ситуационный штаб» в Умани.