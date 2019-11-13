Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой

Противники открытия рынка земли в Украине принесли под стены Верховной Радой Украины гроб с мертвой свиньей. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам митингующих, он символизирует собой гибель животноводства в случае принятия народными депутатами соответствующего законопроекта.

Как сообщает «Новое время», митинг проходит на фоне рассмотрения народными депутатами законопроекта о земельной реформе. Часть протестующих с флагами Нацкорпуса пришла к зданию парламентских комитетов, в то время как представители аграриев собрались на площади Конституции перед парламентом.

Видео с места событий публикует канал Klymenko Time в YouTube.

Как сообщала «Фраза», 11 ноября 2019 года аграрии перекрыли трассы государственного значения в 13 областях, протестуя против продажи земли.