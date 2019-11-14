Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли

В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли

Страшное ДТП произошло в Перу. Как выяснили журналисты «Фразы», на севере страны автобус с людьми рухнул в пропасть.

Известно, что машина с пассажирами ехала в город Трухильо, однако сорвалась в обрыв и упала с высоты в триста метров.

Жертвами аварии стали девятнадцать человек, еще двадцать пять людей получили травмы.

Инцидент произошел из-за сложной трассы в горной местности.

Как писала «Фраза», в Конго пропал президентский самолет с россиянами на борту

В Африке вспыхнул переполненный автобус с торговцами: заживо сгорели десятки людей

Тэги: ДТП, авария, мир, транспорт, Перу

Комментарии

Статьи

12.11.19 09:28

Министерство Бородянщины продолжает дело МинСтець

Автор: Александр Карпец

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
13.11.19 09:40

Зелешенко? Зелющенко? Или, все-таки, Зеленский?

Автор: Василий Кузнецов

Дайджест

ЗеЗемля: восемь главных вопросов о запуске рынка земли в Украине
13.11.19 12:21

ЗеЗемля: восемь главных вопросов о запуске рынка земли в Украине

Автор: Дмитрий Бобрицкий, «Новое время»

Выбор редакции
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
Пьяная вечеринка Гонтаревой: кокс, шлюхи и баксы
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 13 ноября 2019 года

Главные новости за 13 ноября 2019 года
13.11.19 19:01
857
Последние новости
14.11.19 00:01

Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
13.11.19 22:14

В США хотят снять продолжение легендарного сериала «Друзья»
13.11.19 21:46

Под Киевом сняли загадочные лиловые облака
13.11.19 20:49

В Издательстве Федорова вышла книга культовой поэтессы
13.11.19 20:43

В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли
13.11.19 19:39

Под Киевом покажут уникальную древнюю коллекцию
13.11.19 19:16

«Ультрамарину», Ocean Plaza и другим грозит рейдерство на основе судебных решений из ЛНР, - СМИ
Фото и Видео
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Британцы раскритиковали своего премьера за неумение заваривать чай
Под Киевом сняли загадочные лиловые облака
Под Киевом сняли загадочные лиловые облака
В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли
В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
Момент обрушения потолка на полицейских в одесском главке попал на видео
В лесах Вьетнама удалось заснять животное, которое никто не видел с прошлого тысячелетия
В лесах Вьетнама удалось заснять животное, которое никто не видел с прошлого тысячелетия
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Появилось видео, как ракета падает на оживленную трассу в Израиле
Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой
Протестующие подложили депутатам свинью под Верховной Радой
Венеция начала тонуть
Венеция начала тонуть
Лукашенко согласился отменить в Беларуси смертную казнь. Но при одном условии
Лукашенко согласился отменить в Беларуси смертную казнь. Но при одном условии
В США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу
В США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу
fraza.ua
Новости блогосферы
04.11.19 20:31

Зеленский падает в западню Януковича
15.10.19 10:41

Рассыпание рейтинга Зеленского - путь к уничтожению остатков государственности
14.10.19 20:12

Проект «Слуга народа» деградирует. Впереди досрочные выборы в ВРУ
14.10.19 19:45

Зеленский должен разогнать кабминовское кодло. Иначе будет хуже всем

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.