В Перу автобус рухнул в пропасть: десятки людей погибли

Страшное ДТП произошло в Перу. Как выяснили журналисты «Фразы», на севере страны автобус с людьми рухнул в пропасть.

Известно, что машина с пассажирами ехала в город Трухильо, однако сорвалась в обрыв и упала с высоты в триста метров.

Жертвами аварии стали девятнадцать человек, еще двадцать пять людей получили травмы.

Инцидент произошел из-за сложной трассы в горной местности.

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