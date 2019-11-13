Венеция начала тонуть

Итальянскую Венецию сильно затопило. Как выяснили журналисты «Фразы», дожди идут тут более двух недель.

По данным местных властей, уровень воды вырос сразу на 1,87 метра. При этом вода продолжает подниматься.

Рекордное затопление было в 1966 году, когда уровень вод поднялся на 1,94 метра.

Возможно, данный результат будет побит уже сегодня.

Сообщается о том, что подтоплено 90% территории города.

В Венеции уже объявили режим бедствия.

Как писала «Фраза», в прошлом году Венеция почти утонула. Появилось видео.

Ранее при швартовке в Венеции у огромного лайнера отказали «тормоза».