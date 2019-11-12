«Я не наркоман»: Стало известно, в кого стрелял молодой полицейский в метро Харькова

22-летний капрал полиции, который устроил стрельбу в метро Харькова, думал, что на станции находятся посторонние. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

В частности, как сообщается, в 2 часа ночи 12 ноября правоохранитель находясь в наряде якобы заметил посторонних лиц на закрытой станции метрополитена и вызвал наряд спецподразделения патрульной полиции ТОР. Прибыв на место вызова, спецназовцы обнаружили, что полицейский закрылся в одной из служебных комнат, а когда вышел из нее — произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в сторону коллег.

Во время личного досмотра вещей, у полицейского изъяли вещество, внешне похожее на психотропное средство. В то же время сам он в ходе допроса после задержания отрицал, что принимал какие-либо вещества.

«Пацаны, я не думал, что вы реальные сотрудники. Я не наркоман, я ничего не употреблял. Я такой же сотрудник, как и вы, я на сутках был», — объяснил он на видео, которое публикует «Харьков Vgorode» на своем канале в YouTube.

На другом видео слышны переговоры спецназовцев с полицейским и последующие выстрелы.

По факту случившегося открыто уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Как сообщала «Фраза», в ночь на 12 ноября 2019 года в Харькове молодой полицейский открыл стрельбу на станции метро «Научная».