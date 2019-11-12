Известный американский рэпер неожиданно умер в тюрьме через несколько дней после ареста

Известный американский рэпер Bad Azz (Джамарр Антонио Стампс) умер в калифорнийской тюрьме. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это достаточно внезапно, ведь артиста закрыли за решетку лишь 8 ноября.

43-летнего музыканта арестовали по обвинению в домашнем насилии. Другие подробности обвинений не известны, как и не понятна пока причина смерти, о которой сообщают его коллеги по цеху.

Ранее Bad Azz был участником группировки Tha Dogg Pound Gangsta Crips, в которой также состоял Snoop Dogg.

Он поучаствовал в записях альбомов Word on tha Streets (1998 год), Personal Business (2001 год) и Money Run (2003 год).

В свое время музыкант работал с такими легендами как 2Pac, Ice Cube, Busta Rhymes и Mistah F.A.B..

Как писала «Фраза», чернокожие устроили перестрелку на похоронах американского рэпера.

Ранее на концерте известного алжирского рэпера произошла смертельная давка, но тот продолжил петь и плясать.