Поисковик-любитель нашел в глухом карпатском лесу редкий самолет времен Второй мировой

Исследователи обнаружили остатки немецкого самолета Junkers времен Второй мировой войны в Карпатах. Как выяснили журналисты «Фразы», в этой связи они отправила запрос в Германию.

Как сообщает ТСН, находку в районе, который местные жители называют «рыжий лес», обнаружил 35-летний поисковик-любитель Андрей. На данный момент он сохраняет обломки самолета там, где их нашел, так как, по его мнению, это может быть важно: «Оставляю здесь, чтобы это было для других людей. Внизу это просто металлолом, а здесь — часть нашей истории».

Сейчас он фотографирует все найденное, ищет информацию в интернете, изучает детали, чтобы точно знать происхождение самолета и его свойства.

«Самолет, очевидно, подбили. В Карпатах он не сел, а упал. Поэтому запчасти разбросало по горам на десятки метров. Их приходится искать, как грибы в лесу», — рассказал Андрей, добавив, что всего за период Второй мировой войны над Карпатами было сбито 23 самолета. О судьбе 15 из них ничего не известно.

Юнкерс Ju 88 — один из самых универсальных самолетов, состоявший на вооружении германской авиации во времена Второй мировой войны. Использовался как бомбардировщик, скоростной бомбардировщик, разведчик, торпедоносец, ночной истребитель и даже как часть летающей бомбы.

В настоящее время в мире осталось около 20 сохранившихся самолетов этой модели, большинство из которых являются просто наборами обломков.