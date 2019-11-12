Землетрясение частично разрушило один из французских городков

На юго-востоке Франции в понедельник, 11 ноября, произошло землетрясение магнитудой 5,4 бала. Как выяснили журналисты «Фразы», это частично разрушило местную коммуну Ле-Тей.

Ее население составляет около восьми тысяч жителей. После ЧП примерно триста человек остались без крыши над головой – сейчас они ютятся в местной школе.

Землетрясение полностью разрушило тридцать домов, еще две с половиной сотни строений получили повреждения.

Местные СМИ сообщают, что подземные толчки длились всего десять секунд, но ощущались даже в Лионе и Монпелье.

Несколько человек пострадали. Никто не погиб.

Как писала «Фраза», жертвами землетрясения в Польше стали три шахтера.

Ранее Калифорнию «накрыло» новым мощным землетрясением.