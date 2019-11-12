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Кива опять себя странно повел в сессионном зале ВРУ

Кива опять себя странно повел в сессионном зале ВРУ

Народный депутат Украины, член фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива появился в Верховной Раде в маске Джокера. Как выяснили журналисты «Фразы», это произошло во время принятия присяги новым депутатом Сергеем Рудыком.

Как сообщала «Украинская правда», увидев происходящее, председатель Дмитрий Разумков попросил депутатов «не превращать Верховную Раду в непонятно что» и попросил снять маску.

В ответ Кива подошел к трибуне, положил на нее свое резиновое изделие и заявил: «То, что следит за вами и то, что вас контролирует». Разумков на это заметил: «Мы не боимся резиновых масок».

СМИ публикуют видео инцидента на своих каналах в YouTube:

Как сообщала «Фраза», 2 октября 2019 года народный депутат Илья Кива после общения по телефону с моделью из Одессы Юлией Панкратовой в зале заседаний Верховной Рады отложил телефон и начал что-то очень активно поправлять в штанах.

1 ноября снова отличился странным поведением в Раде.

Спустя два дня Кива встрял в новый скандал, пригрозив «отрезать голову» человеку, который сделал ему замечание из-за неправильной парковки.

Тэги: Верховная Рада Украины, политика, Илья Кива, курьезы, новости Украины

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