ЧП в Австралии: к Сиднею приближается гигантский пожар

На юго-востоке Австралии бушует гигантский пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», он уже реально угрожает Сиднею.

По данным местных СМИ, в мегаполисе нечем дышать – улицы города в дыму.

Людей просят без надобности не покидать свои дома и офисы.

Уровень загрязнения воздуха оценивается до 340 микрограмм частиц на кубический метр, что в несколько раз выше безопасной нормы.

Кроме этого, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.

Огонь бушует в стране с прошлой недели. Уже уничтожены тысячи гектаров леса.

Официально сообщается о двух жертвах пожара, несколько человек пропали без вести.

Как писала «Фраза», пожар в Австралии уничтожил сотни коал.