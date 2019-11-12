ЧП в Австралии: к Сиднею приближается гигантский пожар

На юго-востоке Австралии бушует гигантский пожар. Как выяснили журналисты «Фразы», он уже реально угрожает Сиднею.
По данным местных СМИ, в мегаполисе нечем дышать – улицы города в дыму.
Людей просят без надобности не покидать свои дома и офисы.
Уровень загрязнения воздуха оценивается до 340 микрограмм частиц на кубический метр, что в несколько раз выше безопасной нормы.
Кроме этого, режим чрезвычайной ситуации был объявлен в штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс.
Огонь бушует в стране с прошлой недели. Уже уничтожены тысячи гектаров леса.
Официально сообщается о двух жертвах пожара, несколько человек пропали без вести.
Как писала «Фраза», пожар в Австралии уничтожил сотни коал.