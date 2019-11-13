В США самолет смело сел прямо на обледеневшую полосу

Необычный инцидент произошел в США. Как выяснили журналисты «Фразы», тут самолет компании American Airlines эпично сел на обледенелую полосу.
Как сообщают местные СМИ, борт летел из Гринсборо (Северная Каролина) в Чикаго. Однако в полет вмешалась снежная буря, из-за которой самолет был вынужден наматывать круги над аэродромом.
Приземлиться в Чикаго все не получалось, после чего пилоты борта пошли на рискованный шаг и приземлили воздушное судно прямо на обледеневшую полосу, после чего самолет выкатился за ее пределы.
К счастью, никто не пострадал.
Видео жесткой посадки снял один из пассажиров.
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