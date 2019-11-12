В центре Киева эпично подрались иностранцы

Ночью вторника, 12 ноября, в центре Киева произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», у Бессарабского рынка подрались иностранцы.
Как передает «Информатор», драке предшествовал словесный конфликт.
Известно, что у трех иностранцев возник спор с другой компанией.
Все это происходило на глазах у ночных прохожих и поздних посетителей местных ресторанов.
После того, как иностранцы подрались с незнакомцами, они принялись колотить друг друга.
К счастью, драка стихла сама собой. Никто серьезно не пострадал.
Точная национальность иностранцев не известна.
Видео драки:
Как писала «Фраза», правоохранители задержали банду дерзких налетчиков-иностранцев и показали это на видео.
Ранее иностранцы ограбили киевлянина на 300 тысяч гривен.