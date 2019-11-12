Известного американского баскетболиста дисквалифицировали из-за «мармеладного» припадка

Необычным инцидент произошел в НБА. Как выяснили журналисты «Фразы», клуб «Майами Хит» дисквалифицировал своего защитника Диона Уэйтерса аж на десять поединков из-за ненормальной любви к сладостям.

Причиной такого жесткого решения стал припадок у 27-летнего спортсмена, который случился с ним на днях прямо в командном самолете.

Клубные врачи заявили, что баскетболист потерял сознание из-за переедания мармелада.

В клубе сообщили: «Мы расстроены действиями Диона в этом сезоне. Было уже несколько случаев, когда его поведение наносило вред клубу».

По данным же СМИ, в мармеладных конфетах находился каннабис, из-за которого спортсмену и стало плохо.

Как писала «Фраза», в американском баскетболе побит уникальный рекорд пятидесятилетней давности.