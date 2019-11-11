Протесты в Гонконге: митингующие сожгли человека (18+)

В Гонконге во время продолжающихся протестов произошло жуткое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут митингующие сожгли мужчину, с которым они не сошлись в политических взглядах.
Бедолагу облили жидкостью для розжига и подожгли.
Обгоревшего мужчину забрали в больницу. Он находится в реанимации.
Протесты в Гонконге продолжаются уже несколько месяцев. Толчком стало желание властей страны изменить правила экстрадиции подозреваемых в совершении преступлений в Китай.
Видео 18+
Как писала «Фраза», в Гонконге мужчина остался допивать кофе в затапливаемом торговом центре.
Ранее сообщалось о массовых протестах в Гонконге и Москве. Какова в них доля религиозного фактора?