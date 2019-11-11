В Украине могут отменить военный призыв. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк.

Такое заявление он сделал в комментарии «ТСН Тиждень».

Чиновник сказал в эфире следующее: «Позиция государства и моя персональная цель это отменить призыв».

Он добавил: «Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной».

По его словам, «переход на профессиональную армию не будет быстрым».

Министр сказал, что «каждый военнослужащий должен знать свое место и иметь четкую военную карьеру».

Как писала «Фраза», в Украине начинается пора отлова призывников.