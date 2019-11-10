В Сети появилось видео пожара на украинском самолете в аэропорту популярного египетского курорта

В египетском аэропорту города Шарм-эль-Шейх произошел пожар на одном из самолетов украинской авиакомпании SkyUp. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает Министерство гражданской авиации Египта на своей странице в Twitter.

У самолета, который совершал рейс из Запорожья, загорелось шасси. После приземления борта произошла утечка масла из гидравлической системы, в результате чего загорелась одна из шин шасси.

Отмечается, что спасательная служба аэропорта быстро справилась с пожаром, чем предотвратила распространение огня на другие части самолета.

После приземления пассажиры и экипаж самолета были эвакуированы. В результате инцидента никто не пострадал.

Видео инцидента публикует египетский канал Akhbar El yom TV в YouTube.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе лоукостера, посадка прошла в штатном режиме. При заруливания на стоянку было обнаружено задымление, которое быстро погасили сотрудники аэропорта без подключения спецтехники. На борту находились 189 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших нет, однако это событие вызвало задержку следующего рейса и изменения в расписании других рейсов компании.

После проведения соответствующей экспертизы с целью обеспечения безопасности пассажиров авиакомпания приняла решение заменить тормоз и основное колесо. После окончания работ самолет будет введен в расписание.

Как сообщала «Фраза», 8 января 2013 года в аэропорту американского города Бостон загорелся на стоянке авиалайнер Boeing-787 Dreamliner.

27 июня 2016 года в Сингапуре, в аэропорту Чанги во время экстренной посадки загорелся пассажирский Boeing 777 авиакомпании Singapore Airlines. Самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за проблем с двигателем.

11 ноября того же года в аэропорту немецкого Лейпцига при заходе на посадку загорелся самый большой в мире самолет украинского производства Ан-225 «Мрия».

28 марта 2017 года В аэропорту города Хауха в центральной части Перу при приземлении загорелся самолет авиакомпании Peruvian Airlines. В результате инцидента пострадали 26 человек, в том числе ребенок.

3 июля того же года в аэропорту Денвера, штат Колодрадо, во время посадки загорелся двигатель пассажирского реактивного самолета Bombardier CRJ700 авиакомпании SkyWest.

5 мая 2019 года в московской аэропорту «Шереметьево» совершил жесткую посадку объятый пламенем самолет Sukhoi Superjet. В результате трагедии погибли 40 пассажиров и 1 член экипажа.

15 августа того же года самолет А321 «Уральских авиалиний», который летел из Москвы в аннексированный Симферополь, загорелся после столкновения со стаей чаек. В итоге загоревшийся борт сел в кукурузном поле возле деревни Рыбинское.

21 августа в Калифорнии при взлете вспыхнул самолет рейса SR162 Cessna Citation. К счастью, никто не пострадал.