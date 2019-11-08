«В Киеве ожил асфальт»: Очередной прорыв теплотрассы попал на видео

Сегодня в Шевченковском районе Киева произошел очередной прорыв теплотрассы. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил Сергей Новицкий.

По его словам, «в Киеве ожил асфальт". "На улице Назаровской. Ад начинает выходить на поверхность», - написал очевидец, опубликовав в подтверждение видео, на котором видно, как на земле образовался небольшой провал, под которым бурлит горячая вода.

Судя по цвету латки, асфальт на этом месте не так давно уже перекладывали.

Как сообщала «Фраза», 5 ноября 2019 года в центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой, в результате чего два автомобиля едва не провалились под землю.