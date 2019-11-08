В Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима

В Японии извергался вулкан Сакурадзима. Как выяснили журналисты «Фразы», уже появилось видео явления.

Вулкан находится в префектуре Кагосима на юго-западном острове Кюсю.

Отмечается, что столб пепла и дыма поднялся на высоту 5,5 километра.

К счастью, никто не пострадал.

Отметим, что это не первое извержение данного вулкана: таких случаев зафиксировано более ста тридцати.

Стоит напомнить, что до 1914 года Сакурадзима была отдельным островом, однако после извержения была соединена потоками лавы с полуостровом Осуми.

Высота вулкана составляет 1117 метров, а его площадь около 77 квадратных километров.

Как писала «Фраза», число долгожителей в Японии побило исторический рекорд.

Сообщалось, что ученые пугают человечество масштабным потопом.