В Японии эпично извергся вулкан Сакурадзима

В Японии извергался вулкан Сакурадзима. Как выяснили журналисты «Фразы», уже появилось видео явления.
Вулкан находится в префектуре Кагосима на юго-западном острове Кюсю.
Отмечается, что столб пепла и дыма поднялся на высоту 5,5 километра.
К счастью, никто не пострадал.
Отметим, что это не первое извержение данного вулкана: таких случаев зафиксировано более ста тридцати.
Стоит напомнить, что до 1914 года Сакурадзима была отдельным островом, однако после извержения была соединена потоками лавы с полуостровом Осуми.
Высота вулкана составляет 1117 метров, а его площадь около 77 квадратных километров.
Как писала «Фраза», число долгожителей в Японии побило исторический рекорд.
Сообщалось, что ученые пугают человечество масштабным потопом.