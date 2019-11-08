Легендарный Оззи Осборн выпустил первую песню за долгие годы. Ее уже можно послушать

Легендарный британский рокер и лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн представил своим поклонникам новую песню. Как выяснили журналисты «Фразы», композиция Under the Graveyard уже доступна в сети и ее можно послушать.

Стоит отметить, что это первая песня 70-летнего музыканта после альбома 2010 года Scream.

В начале 2020 года ожидается выход нового альбома Ordinary Man, в который и войдет опубликованная композиция.

Как писала «Фраза», Оззи Осборну стало плохо после гриппа – его госпитализировали.

Ранее Оззи Осборн вновь отменил концерты из-за проблем со здоровьем.