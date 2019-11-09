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В одном из ресторанов США люди массово отравились химией

В одном из ресторанов США люди массово отравились химией

В американском городке Берлингтон (штат Массачусетс) произошла трагедия. Как выяснили журналисты «Фразы», в местном ресторанчике Buffalo Wild Wings случилось массовое отравление людей.

По данным полиции, погиб один человек, еще десять людей попали в госпиталь.

Известно, что они отравились химическим веществом для чистки Super 8 на основе гидрохлорита натрия. Правоохранители заявляют, что это «обычное вещество, которое применяют для мытья пола, однако по неизвестной причине оно вступило в какую-то реакцию, которая привела к ЧП».

Сообщается, что «один из работников почувствовал себя плохо и умер в больнице».

Среди пострадавших – двое посетителей, остальные люди работали в ресторане.

Как писала «Фраза», в России детей напоили водой с фекалиями.

Ранее в Узбекистане десятки школьников отравились тортом.

Тэги: США, здоровье, мир, ЧП

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