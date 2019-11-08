В Днепре ребенка сбили прямо на пешеходном переходе

Утром пятницы, 8 ноября, в Днепре произошло ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», возле 62-й школы на улице Строителей ребенка сбили прямо на пешеходном переходе.

Как передает «Информатор», наезд совершил автомобиль Daewoo Lanos.

Очевидцы говорят, что «поток автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов, однако водитель Daewoo Lanos решил объехать по встречной полосе, где и сбил ребенка».

Малыша госпитализировали. У него перелом носа, ушибы и ссадины.

Нарушителя задержали прохожие. Он якобы пытался скрыться с места аварии.

Как писала «Фраза», в Днепре внедорожник перевернул Lexus с прокурором.

Ранее в Днепре автомобиль врезался в маршрутку с людьми.