Кошка героически спасла маленького ребенка в Колумбии

В Колумбии произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», в Боготе кошка спасла годовалого ребенка.

Видео героизма животного уже активно обсуждают в социальных сетях.

На кадрах видно, что умная кошка по кличке Гатубела помешала малышу упасть с лестницы.

Родители, к сожалению, оставили ребенка без присмотра, и он подполз к пролету, из-за чего едва не упал.

Но мудрое животное спасло кроху.

Как писала «Фраза», женщина-кошка в новом «Бэтмене» будет темнокожей.

Ранее умерла самая известная кошка в мире.