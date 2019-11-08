Кошка героически спасла маленького ребенка в Колумбии

В Колумбии произошел необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», в Боготе кошка спасла годовалого ребенка.
Видео героизма животного уже активно обсуждают в социальных сетях.
На кадрах видно, что умная кошка по кличке Гатубела помешала малышу упасть с лестницы.
Родители, к сожалению, оставили ребенка без присмотра, и он подполз к пролету, из-за чего едва не упал.
Но мудрое животное спасло кроху.
Как писала «Фраза», женщина-кошка в новом «Бэтмене» будет темнокожей.
Ранее умерла самая известная кошка в мире.