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Зеленский анонсировал чистку в Кабмине

Зеленский анонсировал чистку в Кабмине

Президент Украины Владимир Зеленский записал небольшое интервью. Как выяснили журналисты «Фразы», сделал он это за рулем автомобиля Tesla.

Глава государства прокомментировал последние новости в стране, ответив на ряд вопросов.

В частности, Владимир Зеленский анонсировал чистки в правительстве. Так, он пообещал «сделать кадровые выводы по министрам».

По его словам, «такого молодого правительства никогда не было в Украине».

Он сказал: «Здесь тоже есть плюсы и минусы. Нет коррумпированного опыта – и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка – да, это риск, но это большой плюс».

Также Владимир Зеленский добавил: «Если они не справятся, то тоже ждем до конца года. Кто не справится - с тем будем прощаться».

Всё интервью:

Как писала «Фраза», Зеленский наконец-то прокомментировал процесс импичмента Трампа.

Ранее Зеленский прокомментировал газовый «удар в спину» от Дании.

Тэги: правительство, политика, Владимир Зеленский, новости Украины

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