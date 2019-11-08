Ученые создали очень необычный металл

Американские ученые из Рочестерского университета и их коллеги из Китая создали необычный металл. Как выяснили журналисты «Фразы», он не тонет.

Как пишет издание ACS Applied Materials and Interfaces, для этого была применена технология обработки металлических поверхностей для придания им супергидрофобных свойств при помощи фемтосекундного лазера.

Исследователи говорят, что «лазерное травление создает на поверхности металла микро- и наноразмерные структуры, которые могут захватывать и удерживать воздух». Таким образом, говорят ученые, «при погружении в воду вокруг металлического предмета образуется воздушный пузырь, который выталкивает его на поверхность, а любой предмет всплывает, даже если он продырявлен или поврежден любым другим способом».

Как надеются эксперты, такой метод обработки материалов даст возможность в будущем «разработать непотопляемые корабли, плавучие электронные контрольные приборы или любые другие устройства, которые должны длительное время оставаться на поверхности воды независимо от повреждений».

Как писала «Фраза», ученые определили самый вредный продукт для здоровья человека.

Сообщалось, что ученые пугают человечество масштабным потопом.