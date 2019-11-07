Попытка выселения жильцов из киевского общежития закончилась массовым побоищем

В Киеве произошла массовая драка между жителями общежития на ул. Полевой и неизвестными людьми в масках. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев Оперативный» в Facebook.

В частности, как сообщается, в доме, где люди проживают «без воды и света сейчас происходит что-то типа рейдерского захвата».

В свою очередь, блогер и активист Александр Барабошко на своей странице в Facebook сообщил, что правоохранители приехали на место событий лишь «после часа звонков» в то время как нападавшие на дом «травили детей и женщин газом». При этом люди, которых он назвал «титушками», разбежались в разные стороны. Некоторых удалось догнать.

Он также вел стрим с места происшествия и опубликовал видео, на котором народный депутат Украины от фракции «Слуги народа» догоняет одного из «титушек».

В пресс-службе Киевской городской государственной администрации журналистам «Фразы» сообщили со ссылкой на городского голову Виталия Кличко, что лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой, задержаны. «Мне только что позвонил начальник столичной полиции. По его словам, лица, которые пытались силой выселить людей из аварийного общежития на улице Полевой — задержаны. Сейчас продолжаются следственные действия. Полиция уверяет, что контролирует ситуацию. Я также в очередной раз обращаюсь к владельцам общежитии и его жителей с просьбой все спорные вопросы решать мирным и законным путем», — заявил градоначальник.

Как сообщает «Украинская правда», скандальное общежитие принадлежит частному предприятию «Трест «Киевгорстрой-2». В 2018 году предприятие приняло решение о проведении реконструкции здания, сообщила о необходимости освобождения занимаемых комнат и предложила жителям альтернативное жилье на улице Туполева.

В то же время около 40 семей отказались выселяться и продолжают жить в неотапливаемом помещении, без воды, газа и электричества. Они утверждают, что согласно закону «Об обеспечении реализации жилищных прав жителей общежитий», их общежитие должны передать на баланс города.

Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Киева, в общежитии представители исполнительной службы на основании решения суда проводили исполнительные действия. Согласно договору к этим действиям привлекались представители частной охранной структуры. В итоге между гражданами и частными охранниками возникла толчея с дракой.

Для выяснения объективных обстоятельств этого события в Соломенский управления полиции доставлены 11 человек. После проведения проверки их действиям будет дана правовая оценка. Информация о пострадавших уточняется.

Как сообщала «Фраза», 16 апреля 2018 года в Киеве у общежития на улице Обуховской мужчины во время стычки устроили стрельбу, двое получили ранения.