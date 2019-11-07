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Немецкому депутату стало плохо прямо во время выступления в Бундестаге

Немецкому депутату стало плохо прямо во время выступления в Бундестаге

Немецкому депутату от партии ХДС/ХСС Маттиасу Хауэру стало плохо во время выступления в Бундестаге. Как выяснили журналисты «Фразы», это попало на телевизионные камеры.

Депутат выступал с трибуны, много шутил и был активен, однако в конце речи вдруг замолчал – его начало трясти.

К нему бросились его коллеги, которые вызвали врачей.

В пресс-службе Бундестага отметили, что Маттиас Хауэр «пережил приступ», но не уточнили какой именно.

Известно лишь, что его жизни ничего не угрожает.

Как писала «Фраза», у Меркель не хватило сил встать во время гимна Германии.

Тэги: Германия, мир

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