В Одессе мужчина потерял сознание и его… выкинули из маршрутки

Дикий случай произошел в Одессе. Как выяснили журналисты «Фразы», тут из маршрутки номер 150 буквально выкинули мужчину, которому стало плохо в салоне транспортного средства.

Как рассказывают в соцсетях очевидцы, инцидент произошел на Александровском проспекте, 7.

Мужчина не был пьян – ему стало плохо по непонятным причинам и он потерял сознание.

Водитель маршрутки не придумал ничего лучшего, как позвать своих коллег из других машин, и они вынесли тело человека на обочину, оставив его там, после чего все уехали.

Уже прохожие вызвали ему «скорую помощь». Мужчину госпитализировали.

Как писала «Фраза», на Одесщине бывший зек совершил тройное убийство.

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