Зеленский упорно продолжает называть «Укроборонпром» «концертом»

Президент Украины Владимир Зеленский ошибочно назвал государственный концерн «Укроборонпром» «концертом». Как выяснили журналисты «Фразы», конфуз произошел в среду, 6 ноября, во время визита на Харьковский авиационный завод.

Как сообщают «Буквы», в ходе брифинга на предприятии глава государства три раза к ряду перепутал слова, говоря об «Укроборонпроме». В качестве подтверждения издание опубликовало соответствующее видео на своем канале в YouTube.

При этом, как напоминает издание, этот случай не стал первым. 18 июля на заседании национального совета по вопросам антикоррупционной политики Зеленский также не смог правильно произнести фразу — «государственный концерн „Укроборонпром“».

Как сообщала «Фраза», 6 ноября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский, пребывая в Харькове, возмутился состоянием предприятий оборонно-промышленного комплекса города. «У нас более 10% предприятий „Укроборонпрома“ находятся на Харьковщине. Сейчас мы были на авиационном заводе, на легендарном заводе Малышева. Я в шоке. Нам сказал директор завода, что с 2009 года один танк построили. А в советское время было 900 танков в год», — заявил он.