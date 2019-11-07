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В Киеве должник хладнокровно расстрелял соседей, которые пришли уговорить его заплатить за свет

В Киеве должник хладнокровно расстрелял соседей, которые пришли уговорить его заплатить за свет

Киевлянин, задолжавший за электроэнергию, выстрелил в своего соседа, пришедшего к нему поговорить. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, вечером 6 ноября правоохранителям поступило сообщение о стрельбе в Святошинском районе столицы, на улице Чаадаева. По указанному адресу выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

На месте происшествия выяснилось, что между двумя соседями, проживающих в одном подъезде дома возник конфликт, в результате которого один из них дважды выстрелил другому в ногу.

Пострадавший с огнестрельным ранением доставлен в медицинское учреждение. Стрелявший задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, по которой злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Между тем, как сообщила местная жительница Светлана Панюшкина, стрелок воровал в доме электроэнергию и много лет не платил за квартиру, поэтому за его долги в доме не включали отопление. Вечером 6 ноября группа жителей решила прийти и поговорить об этом с соседом, но в ответ он начал стрелять.

Ее комментарий телевидению опубликовал на своей странице в Facebook журналист Алексей Фалин.

Он также опубликовал видео, на котором видно, что соседи стоят под дверью квартиры и просят соседа по имени Алексей открыть дверь. При этом слышно как за дверями кто-то кричит: «Папа, не надо, не надо». После этого мужчина открыл дверь и начал стрелять из оружия, похожего на автомат Калашникова.

Видео (18+)

На другом видео, опубликованном каналом Kyiv LIVE в Telegram, видно, как люди общаются в коридоре и ничего не предвещает беды. Однако, судя по темноте в квартире и открытому электрощитку, соседи отключили неплательщику свет.

Как сообщает «Украинская правда», раненного зовут Николай Бугаев. По состоянию на утро 7 ноября он жив и находится в сознании, сейчас ему нужна кровь.

По данным Страна.ua, Бугаев является адвокатом, получил ранение в бедро и был прооперирован в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи.

Издание также публикует фото с места происшествия после стрельбы, на которых видны окровавленные следы, оставленные раненным мужчиной в коридоре и около лифта.

Отметим, что о личности стрелка не сообщается. 

Как сообщала «Фраза», в сентябре 2010 года в одном из сел Николаевского района Николаевской области пенсионер подстрелил соседа из ружья, после чего повесился.

В феврале 2011 года в Тернополе иностранец расстрелял соседа из ружья и пистолета.

В феврале 2018 года в Киеве на улице Мартиросяна в подъезде жилого дома мужчина расстрелял из травматического пистолета троих соседей, которые начали его избивать за жалобы на слишком сильный шум.

Тэги: Киев, долг, ЖКХ, электроэнергия, стрельба, криминал, сосед, новости Украины

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