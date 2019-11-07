В Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми

Вечером среды, 6 ноября, в Киеве возле поворота на поселок Чайки произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут взорвали автомобиль Mercedes.

Как передает «Информатор», по данным полиции, на Житомирской трассе к машине подъехал байкер на черном мотоцикле BMW, который положил на ее крышу взрывчатку и быстро скрылся, после чего прогремел взрыв.

Известно, что погиб мужчина. Еще два человека получили травмы.

Столичная полиция уже ввела в городе и области план «Сирена».

В социальных сетях пишут, что взорванный автомобиль принадлежал известному бизнесмену Игорю Сало.

О самом Игоре Сале сообщают следующее:

Как писала «Фраза», в Киеве рванула еще одна граната.

Ранее в Киеве на Гидропарке прогремел взрыв.