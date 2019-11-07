В Киеве байкер взорвал Mercedes с людьми

Вечером среды, 6 ноября, в Киеве возле поворота на поселок Чайки произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут взорвали автомобиль Mercedes.
Как передает «Информатор», по данным полиции, на Житомирской трассе к машине подъехал байкер на черном мотоцикле BMW, который положил на ее крышу взрывчатку и быстро скрылся, после чего прогремел взрыв.
Известно, что погиб мужчина. Еще два человека получили травмы.
Столичная полиция уже ввела в городе и области план «Сирена».
В социальных сетях пишут, что взорванный автомобиль принадлежал известному бизнесмену Игорю Сало.
О самом Игоре Сале сообщают следующее:
Как писала «Фраза», в Киеве рванула еще одна граната.
Ранее в Киеве на Гидропарке прогремел взрыв.