Появилось полное видео эпичной драки Геруса и Ляшко в аэропорту

Вечером среды, 6 ноября, в аэропорту «Борисполь» произошел скандальный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», в зале официальных делегаций подрались народный депутат от «Слуги народа» Андрей Герус и лидер Радикальной партии Олег Ляшко.

Отметим, что Андрей Герус является главой парламентского комитета по энергетике.

Драка началась после обвинений Олега Ляшко в том, что нардеп своей поправкой открыл рынок электроэнергии для россиян.

Полное видео драки:

Как писала «Фраза», ранее очевидец рассказал про драку Ляшко и Геруса.