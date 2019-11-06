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Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик

Столичные власти навсегда запретили въезд в Киев фурам в часы пик

С завтрашнего дня в Киеве будет ограничен въезд грузовиков с разрешенной массой более 4,5 тонн в утренние и вечерние часы пик. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

В частности, как сообщается, ограничения будут действовать на постоянной основе с 07:00 до 10:00 утра и вечером с 17:00 до 20:00. Внедрять изменения начнут на въезде со стороны Житомира, а затем и на других въездах.

Фуры начнут снова запускать в столицу после того, как городской транспорт доедет на работу.

В КГГА добавили, что такое решение не только позволит улучшить экологическую ситуацию в Киеве, но и обеспечит разгрузку улично-дорожной сети, создаст дополнительное пространство для движения пассажирского транспорта, а также повысит уровень пропускной способности улиц и дорог столицы.

Кроме того, по мнению чиновников, это поможет минимизировать возникновение пробок, особенно с ухудшением погодных условий, и улучшит уровень регулярности пассажирских перевозок.

При этом советник Киевского городского головы Максим Бахматов на брифинге по этому случаю подтвердил, что ограничения будут внедрены навсегда: «Это будет отныне и навсегда... Точно мы начинаем в часы пик и навсегда».

Тэги: Киев, Киевская городская государственная администрация, транспорт, фура, час пик, автоновости, новости Украины

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