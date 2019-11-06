В Мариуполе пьяный водитель без прав устроил погоню, но не рассчитал особенностей ландшафта

Водитель без прав, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, устроил гонку с патрульной полицией в Мариуполе. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщают местные правоохранители на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, в Кальмиусском районе правоохранители заметили легковой автомобиль «Таврия», у которого не горели габаритные огни. На требование остановиться водитель легковушки увеличил скорость и попытался скрыться.

В итоге задержать нарушителя удалось благодаря яме, в которую он заехал во время погони. В салоне, помимо него, оказались еще двое пассажиров, а в багажнике — белые мешки с креплениями для рельсов. На вопрос, откуда эти изделия, мужчины сообщили, что похитили их на взвешивальной станции завода.

Во время общения с водителем, патрульные также обнаружили у последнего признаки алкогольного опьянения. Кроме того, выяснилось, что 21-летний водитель с марта этого года лишен права управления транспортными средствами.

Как сообщала «Фраза», 12 декабря 2018 года голый мужчина за рулем Skoda выехал на встречную полосу, проехал на красный сигнал светофора и устроил гонки с полицией. Когда копы начали оформлять происшествие, мужчина выстрелил себе из травмата в голову.

21 декабря полицейские устроили погоню за пьяным водителем Daewoo Lanos в Киеве на Троещине после того как он не остановился по требованию полиции.