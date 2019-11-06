Луценко заявил, что завязал и теперь займется литературой

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о своем уходе из политики. Как выяснили журналисты «Фразы», также экс-чиновник рассказал, чем будет заниматься дальше.

Об этом он поведал в комментарии телеканалу «1+1».

Заниматься Юрий Луценко планирует литературой. Он заявил: «Я собираюсь организовать фонд поддержки украинской книги. Буду читать и пропагандировать чтение и помогать тем, кто пишет умные книжки».

Уход своей жены Ирины из Верховной Рады он объяснил «перенесенными проблемами с сердцем».

Юрий Луценко сказал о супруге: «Ирина после определенной медицинской реабилитации, очевидно, будет заниматься тем, чем занималась до депутатства – своим небольшим семейным бизнесом».

Также Юрий Луценко пообещал, что не сбежит из Украины. Вместе с семьей он собирается жить в поселке Стоянка под Киевом.

Как писала «Фраза», ГБР начинает копать под Луценко из-за игорного бизнеса.

Ранее бывшая представительница Порошенко в Раде решила сложить мандат. Но уезжать из страны не собирается.