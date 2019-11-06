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Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты

Британский автомобиль разогнали до скорости ракеты

В африканской пустыне Калахари автомобиль Bloodhound LSR показал впечатляющую скорость. Как выяснили журналисты «Фразы», гонщик Энди Грин сумел разогнать британский болид на поверхности пересохшего озера Хакскин-Пан до 790 километров в час.

Отмечается, что такая скорость была достигнута благодаря новому двигателю EJ200.

Длина машины составила четырнадцать метров, а ее вес равняется семи тоннам.

Добавим, что Энди Грину принадлежит мировой рекорд скорости: в 1997 году в пустыне Блэк-Рок (США) он разогнал болид Thrust SSC до 1228 километров в час и даже сумел преодолеть звуковой барьер.

Пилот говорит, что лишь тестирует новое авто и уже следующим летом хочет побить свой же рекорд.

Как писала «Фраза», известная американская телеведущая погибла при попытке установить новый рекорд скорости.

Тэги: автомобиль, рекорд, мир, транспорт, машина, технологии

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