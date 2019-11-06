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В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе

В ГБР рассказали, кто и как убил 5-летнего мальчика в Переяславе

Причиной смерти 5-летнего Кирилла Тлявова в Переяславе Киевской области стала пуля, которая срикошетила от камня. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным главы Государственного бюро расследований Романа Трубы, после выстрела пуля пролетела 50 метров, после чего срикошетила и, преодолев еще 30 метров, попала в голову мальчику.

«В 15:36 инспектор полиции выстрелил по мишени, которая находилась на траектории между двумя домами. Пуля пролетела 52 метра, попала в вершину камня, осуществила рикошет, пролетела еще 33 метра и попала в голову мальчика», — рассказал он во время брифинга во вторник, 5 ноября.

Труба подчеркнул, что двое подозреваемых правоохранители, а потому они хорошо владели техникой безопасности при обращении с огнестрельным оружием. Каждый из них знал, что местность простреливается и на расстоянии выстрела могут находиться люди, но они заранее подготовили мишени, по которым стреляли. Подозреваемые не знали, что попали в ребенка и поехали развлекаться, утром они уже были задержаны, сообщает «Украинская правда».

Он также сообщил, что оружие так и не нашли, «хотя для этого было сделано все возможное и невозможное» «Водолазы тщательно исследовали каждый водоем, который есть в населенном пункте, а также вблизи населенного пункта. Во время этого обследования нашли оружие, которое долгое время искали наши коллеги в другом уголовном производстве», — рассказал директор ГБР.

По словам Трубы, участниками преступления являются трое взрослых, из которых двое — правоохранители (инспектор и полицейский). Еще один участник — несовершеннолетний, 16-летний сын полицейского.

Оружие и пули принадлежали одному из правоохранителей.

Видео брифинга публикует «5 канал» на своем канале в YouTube.

Как сообщала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд выбрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых заявили, что их клиенты отказались давать показанияи проходить экспертизы на содержание алкоголя в крови и пороха на руках.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 5 возможных подозреваемых, в том числе женщине, которая могла скрыть оружие.

18 июля в ГБР сообщили о подозрении в причастности к совершению преступления несовершеннолетнему лицу.

Подробную хронологию трагических событий можно узнать здесь.

Тэги: убийство, криминал, Государственное бюро расследований, новости Украины, Роман Труба, Кирилл Тлявов

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