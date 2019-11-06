В Запорожье маршрутка сбила ребенка прямо на пешеходном переходе: появилось видео момента ДТП

В Запорожье произошло громкое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут маршрутка сбила четырнадцатилетнего парня прямо на пешеходном переходе.

В сети уже появились кадры момента аварии, на которых видно, как три человека переходят дорогу по пешеходному переходу, после чего в них влетает машина (судя по всему Mercedes Sprinter).

После столкновения микроавтобус не остановился и сбежал с места ДТП.

Позже его задержала полиция. Пострадавшего парня госпитализировали.

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Как писала «Фраза», в Запорожье маршрутка на скорости влетела в фуру ‒ есть жертвы.