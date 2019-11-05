«Асфальт плавится как сыр»: В центре Киева случился очередной коммунальный коллапс

В центре Киева, на пересечении улиц Шота Руставели и Саксаганского прорвало трубу с горячей водой. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества «Киев оперативный» в Facebook.

«Асфальт плавится как сыр на горячем бутерброде», — говорится в подписи к видео с места происшествия.

Фото и видео в соцсетях постят также и другие очевидцы.

Как сообщили журналистам «Фразы» в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, произошло повреждение магистрального трубопровода диаметром 700 мм. В зону повреждения попало два автомобиля. По предварительным данным, водители не пострадали. Авто эвакуировали.

Ликвидацией аварии занимается коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго». О сроках устранения повреждения и предоставление услуг потребителям в КГГА обещали сообщить позже.

Кроме того, в связи с прорывом изменены маршруты троллейбусов №№ 3, 9, 12, 14, 40, 40К и автобуса № 69.

Как сообщала «Фраза», почти ровно год назад, 14 ноября 2018 года, здесь же, на ул. Шота Руставели прорвало трубу с горячей водой, едва не смыв припаркованные автомобили.

Аналогичная авария произошла здесь и месяц назад, 2 октября.